Россияне разных возрастных категорий берут кредиты наличными на празднование рождения ребенка, свадьбы, внутренний туризм и спортинвентарь. Об этом в своем исследовании сообщил банк «Русский Стандарт».

В 2018 году в категории 30—35 лет россияне брали кредит на оплату банкета в честь рождения ребенка, 35—40 лет — на покупку электровелосипеда и электросамоката, 40—45 лет — на приобретение VR-очков, 45—50 лет — моторной лодки. В первые пять месяцев 2019 года в категории 30—35 лет — это празднование свадьбы, 35—40 лет — покупка снегоката, 40—45 лет — водного мотоцикла, 45—50 лет — уличная детская площадка, игровой комплекс на дачу.

Кроме того, весной 2019 года заемщики чаще всего планировали брать кредиты наличными на путешествия, ремонт квартир, строительство дач, оплату летних смен детских лагерей (в конце мая). В текущем году в весенний сезон традиционного обновления автомобилей, как и в 2018 году, была отмечен рост займов на приобретение автомобилей с пробегом или внесения недостающей суммы на покупку новых авто. В 2019 году относительно аналогичного периода 2018 года их число снизилось.

В 2018 году общий объем выданных кредитов наличными в «Русском Стандарте» вырос на 11%. В I квартале 2019 года тенденция роста сохранилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

