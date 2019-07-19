Темпы роста объема покупок ОФЗ нерезидентами замедлились.
Минфин России не видит кардинального падения спроса на облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны нерезидентов, сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.
«Никакого повышения нет, присутствие сохраняется не в тех объемах, как было раньше — до половины объема они [нерезиденты] забирали, до половины спроса создавали, но спрос присутствует. Ничего кардинального, каких-то падений не произошло», — сказал Вышковский.
По данным ЦБ, в июне доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ выросла с 29,3% до 30%, но замедлились темпы роста объема покупок ОФЗ нерезидентами.
При этом Минфин предпочитает, чтобы доля иностранных инвесторов в ОФЗ сохранялась на уровне 25%, заявлял замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Высокая доля нерезидентов в ОФЗ увеличивает риски скачков валютного курса в случае выхода инвесторов из бумаг.
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