Минфин России не видит кардинального падения спроса на облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны нерезидентов, сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.



«Никакого повышения нет, присутствие сохраняется не в тех объемах, как было раньше — до половины объема они [нерезиденты] забирали, до половины спроса создавали, но спрос присутствует. Ничего кардинального, каких-то падений не произошло», — сказал Вышковский.

По данным ЦБ, в июне доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ выросла с 29,3% до 30%, но замедлились темпы роста объема покупок ОФЗ нерезидентами.

При этом Минфин предпочитает, чтобы доля иностранных инвесторов в ОФЗ сохранялась на уровне 25%, заявлял замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Высокая доля нерезидентов в ОФЗ увеличивает риски скачков валютного курса в случае выхода инвесторов из бумаг.