В Иркутской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД.

Операция по изобличению подозреваемых лиц и задержанию 11 членов предполагаемой группы обнальщиков проходила в Иркутске. Одновременно было проведено свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях. Правоохранители изъяли более ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.

Фигурантам инкриминируется оказание банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. «Подозреваемые, по версии следствия, осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Для того чтобы скрыть свою деятельность, лжебанкиры принимали меры конспирации — оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм», — рассказали в МВД.

По предварительной информации, злоумышленники вели свою деятельность на протяжении двух лет. Размер извлеченного ими за это время дохода оценивается как минимум в 15 млн рублей.

Четверо наиболее активных участников группы помещены в изолятор временного содержания. Оперативники и следователи устанавливают других возможных участников нелегального бизнеса.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).