В Грозном откроется офис МСП Банка. Соответствующее соглашение было подписано во время встречи зампреда правительства Чеченской Республики Абдул Магомадов и советника департамента экономической и информационной безопасности банка Сергея Крылова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

«Открытие в Чеченской Республике удаленного рабочего места МСП Банка будет способствовать успешной реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе, расширит доступ субъектов МСП республики к программам льготного кредитования МСП Банка. Это позволит реализовать на территории Чеченской Республики инвестиционные проекты, соответственно, будут созданы новые рабочие места, что в целом положительно повлияет на благосостояние жителей республики», — сказал Магомадов.

Региональным менеджером МСП Банка в Чеченской Республике назначен Шаарани Шуаипов.