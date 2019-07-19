Банковские займы населению по своей сложности ранжируются от кредитных карт до ипотеки, и если у клиента есть положительная кредитная история по простому продукту, то банки охотнее выдают ему следующий тип кредита, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.



«Набор кредитных продуктов в банке достаточно широк. Не обязательно клиенту сразу брать ипотеку. Самые простые продукты — кредитные карты, потом потребительские кредиты, а ипотека уже является вершиной всех кредитных продуктов. В принципе, если уже есть положительная кредитная история, то каждый следующий кредит получать легче», — объяснил Ганеев.

При этом он отметил, что потенциальный заемщик может оценить свои шансы на одобрение ипотеки или любого другого кредита с помощью данных кредитных бюро, поскольку данный инструмент в той или иной степени используют все кредитные организации.

Согласно данным «Русипотеки», Сбербанк является крупнейшим ипотечным кредитором в России: за первые пять месяцев текущего года он выдал ипотеки на 472,5 млрд рублей. По данным ЦБ, суммарно российские банки в январе-мае предоставили заемщикам 478 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 трлн рублей.