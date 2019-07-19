Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу Ощадбанка о признании и выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. Об этом сказано в определении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

«Признать и предоставить разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража — Арбитражного трибунала от 26 ноября 2018 года о взыскании средств в качестве компенсации вследствие экспроприации инвестиций ПАО «Ощадбанк» на территории Крымского полуострова», — сказано в определении.

Суд постановил выдать исполнительный лист о взыскании с РФ в лице Минюста РФ в пользу Ощадбанка возмещения убытков в размере более 1,111 млрд долларов. Кроме того, принято решение выдать аналогичные исполнительные листы о взыскании с РФ процентов, которые начисляются с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR +2%, а также иных расходов на 3,87 млн долларов.

В определении сказано, что оно может быть оспорено в апелляционном порядке в Верховном суде в течение 30 дней, то есть до 17 августа.

Ощадбанк сообщил 26 ноября 2018 года о победе в Международном арбитраже против России в лице Минюста РФ по иску на 1,3 млрд долларов по активам украинского банка в Крыму. При этом сообщалось, что украинская сторона будет «активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире».