Совет Федерации (СФ) на заседании во вторник, 23 июля, поддержал изменения в Трудовом кодексе, гарантирующие работникам право выбирать кредитную организацию для перечисления зарплаты.



Законопроект направлен на обеспечение согласования интересов сторон трудовых правоотношений при определении правил выплаты заработной платы.

«Закон увеличивает срок с пяти рабочих дней до пятнадцати календарных дней до дня выплаты заработной платы, в течение которого работник обязан уведомить работодателя о замене кредитной организации для перечисления зарплаты в порядке, определяемом в коллективном или трудовом договоре», — пояснил ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.

Ранее сообщалось, что законопроектом также предлагается установить штрафы до 50 тыс. рублей для работодателей, препятствующих праву работника на смену банка, в который переводится его зарплата.

Согласно проекту, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.