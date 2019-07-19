ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний — это не позволит гражданам получить налоговый вычет за такие инвестиции. Об этом сообщили РБК три источника на финансовом рынке. Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников.

«Тема совершенствования законодательства по ИИС обсуждается на площадке Госдумы в рамках рабочей группы. Рассматриваются различные предложения, идет дискуссия, какие-либо окончательные решения не приняты», — ответила пресс-служба ЦБ на запрос РБК. В Минфине такие поправки не прорабатываются, заявил представитель министерства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не помнит именно такого предложения ЦБ. Но с его участием обсуждался другой запрет — на покупку на ИИС иностранной валюты: предоставляя налоговый вычет, государство фактически ее стимулирует.

По словам экспертов, через ИИС на фондовый рынок приходят новые деньги, которые раньше люди держали, например, на банковских депозитах. Поскольку государство поддерживает этот переход прямым налоговым вычетом, с его стороны логично корректировать формат ИИС так, чтобы не только способствовать развитию фондового рынка, но и поддерживать российских эмитентов.

Рынок выступает против ограничения инвестиций на фондовом рынке — ограничение покупки иностранных ценных бумаг на ИИС не даст нужного результата: с точки зрения вливаний в экономику какой-либо страны нет разницы, покупает человек акции «Газпрома» или Apple, когда сделка происходит на вторичном рынке. Часть инвесторов в этом случае может воспользоваться услугами иностранных брокеров и посредников, что сократит оборот на российском вторичном рынке: государство получит меньше налоговых доходов от инфраструктуры рынка, а у частных инвесторов будут ограничены возможности приумножить свой капитал, который они в дальнейшем могли бы использовать для инвестиций в российскую экономику, поясняют участники рынка.