Сбербанк первым на российском рынке предложил корпоративным клиентам услугу «Возмещение налогов из бюджета» с использованием электронной банковской гарантии, выданной принципалу в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Разработка сервиса стала возможной после соответствующего решения Федеральной налоговой службы, позволившего проводить подобные операции в онлайн-режиме.

«Разработанная электронная платформа направлена на максимальное упрощение взаимодействия клиентов с государственными органами. Процедура доступна пользователям «Сбербанк Бизнес Онлайн». Помимо передачи документов в ФНС, сервис позволяет клиенту получать информацию о статусе их рассмотрения в личном кабинете. Электронные гарантии резко сокращают временные затраты корпоративных клиентов: теперь нет необходимости в очном посещении налоговых органов. Это существенное преимущество, особенно для тех компаний, которые предоставляют отчетность не по месту нахождения организации», — говорится в релизе.

Две первые электронные гарантии выданы Сбербанк в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции, одному из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России — ПАО «Орскнефтеоргсинтез», дочернего предприятия АО «ФортеИнвест» (входящего в промышленно-финансовую группу «Сафмар»).

Общая сумма гарантий составила 1,8 млрд рублей.

