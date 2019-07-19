Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавил 10 копеек, а евро — менее одной копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,19 рубля (минус 9 копеек), курс евро — 70,68 рубля (минус примерно 6 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в ближайшие дни рубль может подрасти.

«В ближайшие дни у российской валюты больше шансов подрасти в район 62,5 из-за налогового периода», — говорил он.