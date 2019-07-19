Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Об этом свидетельствуют данные материала из июльского выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ



«В первые месяцы 2019 года миграционный прирост населения России резко увеличился, с 57,1 тыс. человек в январе-апреле 2018 года до 98 тыс. в январе-апреле 2019 года. Этот рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну — 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось», — говорится в исследовании.

Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной, отмечают эксперты. Они допускают, что «причина резкого роста прибытий заключается в недоучете их в 2018 году, когда миграционный прирост населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы». Также резкое изменение показателя может объясняться новой коррекцией методики учета миграции, предпринятой в текущем году.

В январе-апреле текущего года миграционный прирост населения России увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ — на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, с другими странами — в 5,2 раза. Из стран — крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной.

При этом сократился показатель миграционного прироста с Белоруссией и Молдавией, отмечается в мониторинге. Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.