Доля кредитных карт, выданных заемщикам в возрасте 18 лет январе — мае текущего, увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом текущего года. Об этом Банки.ру сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).



«Мы действительно видим увеличение доли новых кредиток, выданных заемщикам в возрасте 18 лет с 5 тыс. в январе — мае 2018 года до 12,5 тыс. в январе — мае 2019 года. Доля таких кредиток в общем количестве новых карт также выросла с 0,1% до 0,2%», — говорится в комментарии ОКБ.

Впрочем, средний размер одобренного лимита по картам у молодежи значительно ниже среднего значения. Если в среднем одобренный лимит по новой карте в 2019 году превысил 80 тыс. рублей, то у 18-летних он составляет чуть менее 20 тыс. рублей.

В сегменте кредитных карт таких заемщиков можно назвать достаточно дисциплинированными.

«Только 8,8% молодых заемщиков имеют непогашенную просрочку платежа по картам, в среднем этот показатель составляет около 17%. При этом среди заемщиков 19 лет уже 13% не платят вовремя. Поэтому однозначные выводы о корреляции платежной дисциплины заемщиков и конкретного года их рождения делать сложно», — отмечают в бюро.