Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения на 0,1 процентного пункта прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы — до 3,2% и 3,5% соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

В апреле МВФ также понижал прогноз роста мирового ВВП на 2019 год — на 0,2 процентного пункта, до 3,3% из-за глобальной неопределенности и торговых войн. Прогноз на следующий год был сохранен на уровне 3,6%.

«Темпы мирового роста остаются замедленными… мировой рост прогнозируется на уровне 3,2% в 2019 году с повышением до 3,5% в 2020 году (на 0,1 процентного пункта ниже прогноза в апрельском выпуске ПРМЭ на оба года)»", — говорится в сообщении фонда.

Прогноз роста для развитых экономик на этот год пересмотрен фондом в сторону повышения на 0,1 процентного пункта — до 1,9%. В том числе, повышен прогноз роста экономики Великобритании на 0,1 процентного пункта – до 1,3%.

Прогноз ВВП для развивающиеся экономик на 2019 и 2020 годы, напротив, понижен на 0,3 и 0,1 процентного пункта — до 4,1% и 4,7% соответственно. Наиболее серьезному пересмотру подвергся прогноз стран, входящих в группу Латинской Америки и Карибского бассейна — пересмотр на 0,8 процентного пункта. Изменения затронули в первую очередь Бразилию, прогноз роста ВВП которой понижен на 1,3 процентного пункта. Ожидается, что ее экономика будет расти в 2019 году всего на 0,8%.