Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить… величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2019 года на душу населения 10 753 рубля», — говорится в документе.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 11 653 рубля, для пенсионеров — 8 894 рубля, для детей — 10 585 рублей.