Лизинговый портфель Государственной Транспортной Лизинговой Компании в преддверии закрытия первого финансового полугодия 2019 года превысил 1 трлн рублей. Об этом говорится в релизе ГТЛК, крупнейшей в последние годы российской лизинговой компании по размеру портфеля.

В компании напомнили, что по итогам 2018 года объем ее нового бизнеса (совокупная стоимость имущества, закупаемого по договорам лизинга) составил 242 млрд рублей, что на 60% превышает результат предыдущего года.

Объем инвестиций ГТЛК по состоянию на 1 июля 2019 года превысил 858 млрд рублей, в том числе с начала года составил более 95 млрд рублей. «Мультипликативный эффект бюджетных инвестиций составляет 1 к 8 (на каждый рубль бюджетных средств, внесенных в капитал ГТЛК в 2018 году, привлечено 8 рублей внебюджетных источников). Средства направлены на развитие лизинга авиационного, водного, железнодорожного и энергоэффективного транспорта, дорожно-строительной и коммунальной техники, а также на реализацию транспортных инфраструктурных проектов», — уточняется в сообщении.



«Наша задача — максимально эффективно выполнять поставленные правительством Российской Федерации задачи. Мы реализуем государственные и коммерческие программы лизинга, соблюдая наши основные принципы: безубыточность, импортозамещение, развитие инноваций, создание и развитие спроса на отечественную высокотехнологичную продукцию. Мы не гонимся за цифрами, но, безусловно, лизинговый портфель в 1 триллион рублей — это подтверждение нашей слаженной работы и востребованности программ ГТЛК», — комментирует генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.