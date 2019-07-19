Комитет Госдумы по бюджету и налогам отклонил поправку в Бюджетный кодекс, дающую правительству право направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты после достижения им порога в 7% ВВП. Об этом сообщил глава комитета Андрей Макаров.

«Есть регламент, что ко второму чтению все документы правительства должны быть представлены в Государственную думу. Сначала вы представляете [на комитете], как это будет работать, а потом мы принимаем решение. Поправка отклоняется», — сказал Макаров.

Комитет принял решение отклонить поправку из-за несогласованности позиций заинтересованных ведомств. ЦБ запросил больше информации по вопросу и не смог сформировать окончательную позицию. «Позиция Центрального банка — Минфин должен предоставить больше информации для того, чтобы мы могли ее сформировать», — заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая на комитете.

Она отметила, что ЦБ считает это нестандартным вложением резервных активов. Влияние на экономику будет зависеть от объема вложений, добавила Юдаева.

Счетная палата РФ одобрила поправку, хотя 22 июля на заседании комитета отозвалась о ней как о «преждевременной» .