Клиенты банка «Александровский» получили возможность оплачивать свои покупки при помощи устройств Apple — по технологии Apple Pay. Сервис стал доступен владельцам карт Visa Gold и Visa Infinite банка «Александровский», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Apple Pay очень просто настроить, при этом пользователи смогут и дальше получать все преимущества и бонусы от пользования своими кредитными и дебетовыми картами банка «Александровский». Добавить карту можно через приложение Wallet. Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch», — отмечается в релизе.



Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на устройство для Face ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.



Apple Pay — удобный и технологичный платежный инструмент: при добавлении платежной карты в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

