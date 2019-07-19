По итогам первого полугодия 2019 года объем продаж товаров через блогеров и «лидеров мнений» в мессенджерах и социальных сетях достиг 60 млрд рублей, подсчитали аналитики российского подразделения Admitad. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Больше всего по модели CPA (Cost per Action — оплата действий пользователя на сайте рекламодателя) растут продажи через мессенджеры, причем более 90% генерируют Telegram-каналы. За полгода в партнерской сети Admitad продажи выросли на 57% к уровню прошлого года, до 520 млн рублей. Через мессенджеры чаще всего продают цифровую электронику и бытовую технику, одежду и обувь, спортивные товары.

Продажи по модели CPA через социальные сети растут медленнее — на 21% за полгода, их общая сумма в Admitad оценивается в 539 млн рублей. Более 50% онлайн-продаж приходится на «ВКонтакте», их рост в этой сети в первом полугодии составил 53%. Еще более активно в России растут продажи через Twitter — на 141%. На Instagram пока приходится не более 5% от общего объема продаж из социальных сетей. Продажи через YouTube в первом полугодии выросли на 13% и составили в сети Admitad 443 млн рублей.

По мнению экспертов, рост продаж по CPA через мессенджеры связан в первую очередь с формой оплаты — за конечное действие.

Мессенджеры действительно растут быстрее, так как это рост с низкой базы, указывает гендиректор агентства Happy Monday Family Евгений Сафонов. «Instagram и YouTube, особенно в сегменте топовых блогеров, перенасыщены рекламой и не могут расти такими же темпами. В отличие от них Telegram не перегружен рекламными предложениями и получает максимум внимания аудитории», — считает он. В то же время реклама в этом мессенджере «похожа на рекламу у микроинфлюенсеров, до которых крупные бренды еще не добрались».