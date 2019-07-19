Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готово предоставить вкладчикам разные способы получения страхового возмещения, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

«Мы хотим дать вкладчикам, получающим страховое возмещение, всю линейку возможностей. Те, кто предпочитает по-прежнему ходить в банки-агенты и получать там средства, эту опцию сохранят. А тем, кто захочет использовать для получения страхового возмещения сайт АСВ, мобильное устройство, Единый портал государственных услуг, маркетплейс, создаваемый под эгидой Банка России, сайты наших банков-партнеров, мы такой сервис предоставим», — сообщил Исаев.

Он добавил, что это станет возможным когда для будет создана законодательная база, и АСВ будет уверено, что все алгоритмы безопасны с точки зрения кибермошенничества и других подобных рисков.

«Мы идеологически и технически ко всем новшествам готовы, ждем окончательных изменений в закон. Как только они появятся, начнем тестирование этих систем, посмотрим, чтобы не было никаких лазеек для мошенников», — пояснил глава АСВ.

Также он сообщил, что правила перечисления денег вкладчикам лопнувших банков должны определить регулятор и рынок.

«Все, что будет работать в рамках обычной банковской практики, акцептовано регулятором и принято участниками рынка, мы будем использовать. Как правильно перечислять деньги, должны определиться регулятор и рынок, а мы будем подстраиваться под эти потребности, исходя из того, что мы идем за клиентом. Если он нам скажет, что хочет по номеру телефона получать деньги или по номеру карты «Мир», мы придумаем и реализуем такую систему или воспользуемся системами, которые уже есть на рынке», — прокомментировал Юрий Исаев.