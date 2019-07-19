Экономисты видят потенциал для дальнейшего укрепления рубля и даже улучшили оценку фундаментального курса. Об этом свидетельствуют данные материала из июльского выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Авторы, впрочем, делают оговорку, что при новых внешних шоках не исключено возобновление ослабления российской валюты.

О тенденциях в динамике российской валюты эксперты рассуждают в рамках анализа данных по платежному балансу РФ. Они указывают на укрепление рубля к доллару во II квартале, оценивая его в процентном отношении через показатель ослабления американской валюты. «За апрель — июнь 2019 года рубль к доллару укрепился на 2,6%, до 63,1 рубля за доллар», — говорится в материале. По данным на сайте ЦБ , номинальный курс доллара на конец июня равнялся 63,08 рубля против 64,73 рубля на конец марта этого года: разница составляет минус 2,55%.

Укрепление рубля к доллару во II квартале по отношению к I кварталу текущего года, по расчетам регулятора, составило 2,4% по номинальному курсу. Средний номинальный курс доллара за II квартал 2019 года равнялся 64,55 рубля, за I квартал — 66,11 рубля. По реальному курсу укрепление рубля к доллару во II квартале по сравнению с I кварталом оценивается в 2% (по реальному курсу Банк России публикует сначала оценочные данные, которые затем могут корректироваться).

«Поддержку рублю оказали достаточно высокие цены на нефть (в среднем за апрель — июнь 2019 года — 68,7 доллара за баррель, в I квартале 2019 года — 63,2 доллара за баррель), отсутствие новых санкций, а также повышение глобального спроса на активы развивающихся стран, обусловленного ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС США», — отмечается в материале Института Гайдара и РАНХиГС.

Они ожидают позитивного эффекта для России от «ожидаемого в ближайшие дни» снижения ставки Федеральной резервной системы США. Снижение ставки, если оно будет иметь место, станет первым за десятилетие: согласно данным на сайте ФРС , ставки в последний раз снижались в декабре 2008 года, а после этого повышались девять раз с шагом в 0,25 процентного пункта и были таким образом доведены с 0—0,25% до 2,25—2,5%.

«Происходящий разворот в политике ФРС способен еще повысить интерес к рублю — если, конечно, вынести за скобки теоретическую возможность введения санкций в отношении суверенного российского долга, чего хочет американский конгресс и не хочет американский Минфин», — рассуждают эксперты.

Аналитики рейтингового агентства Fitch, впрочем, прогнозируют , что, вероятно, не будет никакой серии снижений, как ожидает рынок, а будет однократное снижение ставок ФРС на 0,25 п. п. в июле или сентябре этого года с их последующим сохранением без изменений в течение 2020 года.

«Рубль имеет потенциал для дальнейшего укрепления. По нашим оценкам, в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 61 рубль за доллар», — говорится в июльском выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России».

Отметим, что в аналогичном обзоре, выпущенном в апреле этого года, экономисты оценивали расчетное значение номинального курса доллара в соответствии с состоянием фундаментальных факторов в 62 рубля .



«Тем не менее подстройка рубля к долгосрочному уровню может быть прервана в результате реализации новых внешних шоков, а также сезонного сокращения сальдо счета текущих операций платежного баланса в III квартале», — предупреждают экономисты Института Гайдара и РАНХиГС.