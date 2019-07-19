Работать с застройщиками по проектному финансированию готовы 43 из 96 уполномоченных банков. Об этом сообщила директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Ирина Карпова на рабочем совещании по ценообразованию в сфере жилищного строительства в Госдуме.

«Из 96 банков, [включенных в перечень,] 53 сообщили, что финансовые операции с застройщикам не осуществляют и не планируют. У банка другая бизнес-модель […] На сайте мы публикуем перечень этих банков уже с отметкой о тех бизнес-решениях, которые они для себя приняли, и указываем банки, которые не готовы [предоставлять проектное финансирование]», — отметила Карпова.

По ее словам, в список 96 финансовых организаций также включены банки с заниженным рейтингом (BBB-). При этом восемь кредитных организаций из вновь включенных сообщили, что они готовятся и планируют предоставлять проектное финансирование застройщикам, сказала Карпова.

Также Банк России разработал механизм исключения банка из перечня уполномоченных. «Один из банков, который был включен в перечень на 1 июня, 1 июля уже в него не попал. [У него] рейтинг был понижен», — добавила Карпова.

На данный момент по информации восьми банков открыто почти 5,3 тыс. счетов эскроу, рассказала Карпова. Из них шесть банков заключили 220 кредитных договоров на сумму порядка 147 млрд рублей.

По данным на 15 июля, 22 уполномоченных банка получили чуть более 2 тыс. заявок от застройщиков на предоставление проектного финансирования в 76 субъектах, сказала Карпова. Основная доля заявок приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.