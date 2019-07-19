Бывший председатель совета директоров микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгений Бернштам, арестованный 5 июля, оспорил в апелляции долг перед Интеркоммерц Банком в 2,8 млрд рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.



Бизнесмен обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 1 июля. Интеркоммерц Банк также является заявителем по делу о банкротстве «Домашних денег».

Кроме того, временный управляющий «Домашних денег» в июле подал жалобу на отказ Арбитража Москвы в аресте находящихся на счетах организации денежных средств. По мнению управляющего, арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов МФО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

Апелляционную жалобу управляющего Михаила Чернышева суд рассмотрит 14 августа.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).