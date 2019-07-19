НП «ГЛОНАСС» в рамках рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» выступило с идеей обязать автопроизводителей хранить данные на территории России, рассказал РИА Новости представитель «Автонет».

«С такой идеей выступает НП «ГЛОНАСС» в рамках рабочей группы НТИ «Автонет». К созданию соответствующего законодательства приступят уже осенью. Ожидается, что оно будет принято в течение следующего года. Параллельно с законодательством будет идти создание проекта национальной телематической платформы «АвтоДата», которая станет площадкой для хранения, анализа и совершенствования автомобильных данных», — сказал собеседник агентства.

В НТИ «Автонет» полагают, что данная законодательная инициатива не оттолкнет автопроизводителей от российского авторынка, а, наоборот, создаст экономические условия для создания новых технологических сервисов в автомобильной сфере. По данным НТИ, уже сейчас в России порядка 40% автомобилей из общего парка оборудованы системой передачи данных в той или иной форме, а 12% машин оборудованы более чем одной системой.

В рамках платформы «АвтоДата» речь идет о четырех типах больших данных, объясняет представитель «Автонет». Первое — это «сырые» данные или первичные данные, полученные от информационной системы поставщика данных, которые не подвергались обработке или преобразованию. Второе — «нормализованные» данные, полученные на основе «сырых» данных путем их приведения к единому принятому виду, формату, системе измерения, а также политикам платформы «АвтоДата», поясняет он.

На третьей строчке обработанные данные, полученные в результате обработки «сырых» данных методами и алгоритмами в соответствии с политиками/правилами, принятыми в концепции платформы «АвтоДата», а также данные, полученные в результате объединения по различным признакам и категориям. И, наконец, четвертое — обогащенные данные, объединенные или дополненные логически связанными данными, полученными из других авторизованных источников, обрисовал схему представитель «Автонет».