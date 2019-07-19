Это около 96% общего размера страховой ответственности АСВ по страховым случаям 2019 года.
Общий объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по страховым случаям, наступившим в первом полугодии 2019 года, составил 34,2 млрд рублей. Об этом АСВ сообщает в своем отчете о страховых выплатах за полгода, уточняя, что страховые случаи наступили в отношении 12 банков — участников системы страхования вкладов против 25 банков за аналогичный период прошлого года.
Под выплату страховки подпали 101,1 тыс. вкладчиков, в том числе 5,2 тыс. малых предприятий, на которые с 1 января 2019 года распространяется действие федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (размер ответственности АСВ перед ними составил 0,9 млрд рублей).
Денежные средства 96,5 тыс. вкладчиков (95,4% от общего количества вкладчиков) размещены во вкладах, по которым страховое возмещение составляет 100% суммы вклада, то есть которые полностью покрываются страховой выплатой.
По состоянию на 1 июля 2019 года страховое возмещение получили 55,8 тыс. вкладчиков на общую сумму 32,8 млрд рублей, что составило около 96% общего размера страховой ответственности АСВ по страховым случаям 2019 года. В том числе 2,2 тыс. субъектов малого предпринимательства получили 0,8 млрд рублей (около 89% общего размера страховой ответственности АСВ перед ними).
В текущем году средний срок начала агентством выплат составил 11,5 дня. В 2018 году этот показатель составлял 11,8 дня, в 2017-м — 13 дней.
За первые шесть месяцев 2019 года агентство обеспечило также выплату страхового возмещения вкладчикам 218 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 4,6 млрд рублей (компенсации получили 22,4 тыс. человек).
Нет комментариев