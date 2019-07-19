Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пытается получить выведенные из лопнувших банков 7,3 трлн рублей. На такую сумму организация подала 470 тыс. исков о взыскании средств, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор АСВ Юрий Исаев. По его словам, 60% требований удовлетворены, но это еще не означает поступления денег в конкурсную массу.

«В настоящее время Агентством в общей сложности подано более 470 тыс. судебных исков на сумму 7,3 трлн рублей. В результате 60% исков удовлетворено в полном объеме или частично. По оставшимся продолжаем судиться, в конечном итоге тоже рассчитываем выиграть. Сложность в том, что сам по себе выигранный суд не означает поступления денег в конкурсную массу», — сообщил Исаев.

Также АСВ судится с компаниями, которые осознанно не хотят ничего возвращать, добавил глава Агентства.

«У них были залоги, они пытаются их перепрятать, переставить на следующую компанию, уйти в банкротство. Здесь есть реальная необходимость в профессиональных юристах, которые должны все внимательно вести, отсуживать и добиваться результата», — пояснил он.