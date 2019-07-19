Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве, отказался признавать свою вину и сотрудничать со следствием, сообщил представитель СКР в ходе заседания Басманного суда Москвы.

«Вину не признали, от дачи показаний фактически отказались, со следствием не сотрудничают», — сказал представитель следствия.

В ходе заседания следствие ходатайствовало о продлении срока содержания обвиняемого под стражей на три месяца — до 25 октября, сославшись на наличие заграничных виз и возможностей повлиять на ход следствия.

Следственный комитет 27 марта предъявил Абызову обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов не только занимал должность министра, но и, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

По данным СК, совместно с сообщниками он похитил 4 млрд рублей, принадлежащие «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям». Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Абызова арестовали в конце марта, в мае ему продлили содержание под стражей до 25 июля.