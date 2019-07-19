Законопроект, предусматривающий полное досрочное погашение военной ипотеки за счет федерального бюджета в случае смерти или гибели военнослужащего, внесен в Госдуму. Об этом сообщила ТАСС в понедельник один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.



Соавторами законопроекта выступили также глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, член этого же комитета Олег Цепкин, первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин и первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов.

«Законопроектом предусматривается досрочное полное погашение задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту. Выплата средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, производится в этом случае за вычетом суммы единовременного начисления», — сказала Бокова.

По ее словам, ожидается, что закон будет иметь обратную силу — парламентарии планируют распространить его действие на тех, кто столкнулся с этой ситуацией еще до вступления закона в силу.

Законодатели уверены, что такой подход позволит повысить эффективность использования средств федерального бюджета, так как в конечном итоге меньше средств будет израсходовано на погашение процентов по займу, а также оперативно решить вопрос обеспечения жильем членов семьи погибшего военнослужащего и осуществить полное досрочное погашение кредита вне зависимости от завершения процессов оформления прав наследства и переоформления кредитного договора на наследников.