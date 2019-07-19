Новая услуга позволит значительно упростить получение денег: средства зачисляются на счёт моментально, а комиссия за перевод составляет 0%.

«Денежные переводы Юнистрим востребованы среди граждан Узбекистана, которые выезжают на заработки за границу и финансово поддерживают свои семьи на родине. Прямые переводы на карты намного удобнее для получателей, чем визиты в пункты обслуживания, поэтому мы стараемся, чтобы как можно большее число людей получило такую возможность», – отметил директор департамента по развитию продаж и сопровождению банков партнеров в странах ближнего зарубежья Юнистрим Шерзод Махмудов.

Uzcard есть у каждого второго жителя Узбекистана. Всего в обороте находится более 17 миллионов карт национальной платёжной системы республики.

«Благодаря сотрудничеству Юнистрим с Uzcard жители Узбекистана будут практически мгновенно получать переводы на карты. Отправителю достаточно знать номер карты Uzcard и имя получателя, чтобы перевести доллары, евро или рубли, которые будут конвертированы в узбекские сумы», – подчеркнул генеральный директор Единого Общереспубликанского Процессингового Центра Узбекистана Ахрор Махмудов.

Узбекистан одно из самых востребованных направлений у клиентов Юнистрим. За первые шесть месяцев этого года объем переводов в эту страну составил 21,64 млрд рублей, это почти на 6% больше показателя за аналогичный период в прошлом году.