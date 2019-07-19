Платежная система Western Union ужесточила максимальный лимит на трансграничные переводы для одного клиента в связи с рекомендациями российского ЦБ от 14 января 2019 года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Речь идет о рекомендациях ЦБ, посвященных «нестандартным признакам» трансграничных переводов, которые могут указывать на попытки избежать валютного контроля и отмыть средства. Среди подозрительных операций — несколько переводов с минимальным временным интервалом в течение дня, которые осуществляет одно и то же физлицо, причем сумма отправки превышает обычные значения в денежных трансферах частных лиц.

«Часто одним физическим лицом денежные средства переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов (населенные пункты)», — указывал ЦБ.

С 22 июля платежная система изменила правила переводов для россиян: один клиент не может перевести в одну страну более 600 тыс. рублей. Исключения — Казахстан, Киргизия, Китай и Вьетнам, куда можно отправить не более 100 тыс. рублей.