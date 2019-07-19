Банк ВТБ предложил своим клиентам — держателям «Мультикарт» национальной платежной системы «Мир» доступ к мобильному платежному сервису Samsung Pay.

Как уточняется в релизе банка, воспользоваться этим способом оплаты покупок смогут держатели карт «Мир» и «Мир»-Maestro со смартфонами Samsung Galaxy, совместимыми с Samsung Pay. Чтобы добавить «Мультикарту» ВТБ «Мир» в Samsung Pay, нужно отсканировать ее в приложении или ввести ее данные вручную, после чего пройти проверку по СМС-коду от банка.

Для совершения платежа достаточно провести по экрану телефона снизу вверх и выбрать карту, подтвердить оплату и поднести смартфон к платежному терминалу. Благодаря собственной технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission — магнитная безопасная передача) сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают технологию бесконтактной оплаты (NFC). При этом добавленная карта может быть как контактной, так и бесконтактной.

«В приложении реализована трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность проведения платежных операций: вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен, для каждой попытки оплаты необходима обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужкам глаз или ПИН-коду приложения. Также, независимо от операционной системы устройства, обеспечивается полная защита платежных данных за счет встроенной системы безопасности Samsung Knox», — отмечается в релизе ВТБ.

По словам старшего вице-президента, заместителя руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлии Деменюк, в рамках программы лояльности банк предлагает улучшенные условия начисления бонусов при совершении трансакций смартфоном. Владельцы Samsung также могут воспользоваться этой возможностью и получить повышенные вознаграждения.



На сегодняшний день ВТБ выпустил более 11 млн карт «Мир».

