Госкорпорация «ВЭБ.РФ» считает незаконным аукцион по продаже акций дочернего Проминвестбанка на Украине. Об этом говорится в сообщении «ВЭБ.РФ».

«ВЭБ считает незаконными действия Украины по экспроприации и реализации на аукционе акций дочернего Проминвестбанка (ПИБ). Действия Украины обжалуются в судах Украины разных инстанций и международном арбитраже», — говорится в сообщении.

Как отметил старший вице-президент правового блока «ВЭБ.РФ» Игорь Краснов, слова которого приводятся в сообщении ВЭБ, госкорпорация рекомендует не участвовать перспективным приобретателям акций ПИБ «в противоправном аукционе по экспроприации собственности ВЭБ». При этом Краснов советует обратиться напрямую в ВЭБ с предложениями по покупке акций. «ВЭБ последовательно обжалует все противоправные действия пристава и будет добиваться защиты своего имущества как в судах Украины, так и на международном уровне. Если аукцион все-таки состоится, это станет очередным свидетельством слабости правовой системы Украины, способной пренебречь базовыми гарантиями прав собственности в угоду сиюминутным интересам отдельных олигархических структур», — добавил Краснов.

Ранее стало известно, что 99,7726% акций Проминвестбанка выставлены на торги «Фондовая биржа ПФТС». Аукцион назначен на 28 августа 2019 года.

На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом. Ранее российский государственный банк ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы его украинской «дочки» — Проминвестбанка. Точная сумма иска будет устанавливаться оценщиками.