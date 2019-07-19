Банк «Траст» приобрел долю в 9,9% в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Об этом сообщается в материалах банка.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания:19 777 голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, что составляет 9,9 % уставного капитала данной организации», — говорится в сообщении.

Стоимость приобретения в документе не раскрывается.