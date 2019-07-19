Московский городской суд смягчил приговор в отношении бывшего директора департамента финансового анализа Нота-Банка Галины Марчуковой, заключившей сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей. Суд засчитал ей время, проведенное под домашним арестом и под стражей, и освободил в зале суда, сообщает ТАСС.

«Приговор Останкинского районного суда Москвы в отношении Марчуковой изменен, ей пересчитали срок нахождения под арестом и домашним арестом, в результате чего она была освобождена в зале суда», — сказала собеседница агентства. Приговор вступил в силу.

Останкинский суд Москвы 22 мая приговорил Марчукову к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима и назначил ей штраф в размере 700 тыс. рублей.

Как установил суд, председатель правления Нота-Банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и затем похищены. В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении.