Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 4 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а курс евро повышался почти на 4 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,01 рубля (минус 5 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,7 рубля (плюс 2 копейки).

Как прогнозировал перед открытием торгов аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в понедельник с утра ожидается разнонаправленная динамика.

«Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,65—63,35», — комментировал он.