Российские роботы Promobot будут работать в одном из банков Омана, сообщила компания-производитель. Контракт на запуск пилотного проекта по оснащению банковских отделений роботами-консультантами заключен с Национальным банком Омана.

Проект реализуется в рамках программы цифровизации страны. Российские роботы будут консультировать клиентов, рассказывать об услугах банка, отвечать на вопросы, помогать заполнять документы и заявления, сняв часть нагрузки с персонала. В России роботы Promobot с подобным функционалом уже работают в отделениях МФЦ, напомнили в компании.

Проект разделен на несколько этапов. На первом этапе робот приступает к обязанностям консультанта уже в августе 2019 года. Через три месяца руководство банка оценивает эффективность продукта и принимает решение о масштабировании. На втором этапе роботы начинают работу во всех основных отделениях банка: речь идет о 40 единицах техники. Сумма контракта превысит 1 млн долларов.

«Роботы Promobot могут общаться на нескольких языках — это очень важно для Омана. В нашем банке робот должен говорить на английском, французском, немецком и, главное, арабском языке. Российский робот — единственный робот-консультант, который знает арабский», — подчеркнули в банке.

В компании «Промобот» напомнили, что российские роботы уже трудятся на Аравийском полуострове: в клиниках Кувейта, школах Саудовской Аравии, а также в «Дубай-Молле» — самом большом торговом центре в мире.



Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Роботов Promobot можно встретить в московском метро, Музее современной истории России, магазинах IKEA.

