Объем «свободных денег» у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тыс. рублей — это самый высокий показатель за все время наблюдений, кроме декабря 2018 года, говорится в исследовании холдинга «Ромир».



Индекс свободных денег «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

Холдинг ранее указывал, что в мае объем «свободных денег» россиян увеличился по сравнению с апрелем (когда значение составляло 27,4 тыс. рублей) на 4,7% и составил 28,7 тыс. рублей. Показатели были уточнены: по новым оценкам, объем «свободных денег» в апреле составил 29,1 тыс. рублей, в мае — 29,7 тыс. рублей.

«В июне в среднестатистическом российском домохозяйстве после покупки всех необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг оставалось порядка 33,1 тыс. рублей «свободных денег». И это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4%, а годовой рост составил 11,1%», — говорится в исследовании.

Среднегодовое значение индекса с учетом июньского показателя составляет 27,2 тыс. рублей.

«Ромир» приводит данные по ежемесячному значению объема «свободных денег» за 2015-2019 годы. В декабре прошлого года показатель составлял 36,4 тыс. рублей. Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил, что рост объема «свободных денег» традиционен для июня и наблюдается каждый год. «Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать», — добавил Милехин, слова которого приводятся в исследовании.

В городах-миллионниках значение индекса в июне повысилось по сравнению с маем на 12% и составило 42 тысячи рублей. В городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн индекс вырос на 11,7%, до 34,5 тыс. рублей. В городах с населением 100-500 тыс. человек объем «свободных денег» вырос на 10,2%, составив 23,8 тыс. рублей.