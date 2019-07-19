Отрицательная разница между стоимостью активов и размером обязательств банка «Иваново» на дату его признания банкротом составляет 694 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные опубликованного на сайте ЦБ в понедельник, 22 июля, сводного отчета временной администрации банка.

Так, стоимость его активов на 8 июля этого года оценивается в 1,725 млрд рублей. Обязательства банка на ту же дату составляют почти 2,419 млрд.

В числе прочего в отчете сообщается, что в ходе обследования финансового состояния КБ «Иваново» было выявлено наличие в действиях органов управления, бенефициаров банка и неизвестных лиц признаков уголовно наказуемых деяний и иных злоупотреблений. В связи с этим 17 июня текущего года временная администрация направила заявление в следственный департамент МВД России.

Лицензия у банка была отозвана 5 апреля текущего года. Центробанк, в частности, отмечал, что более 70% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды. Банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кредитная организация осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов и нарушала другие федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

На дату отзыва лицензии «дыра» в балансе банка оценивалась в 38 млн рублей.

Арбитражный суд Ивановской области 8 июля этого года удовлетворил заявление ЦБ о признании банка «Иваново» банкротом .



Агентство по страхованию вкладов с 17 апреля осуществляет расчеты с вкладчиками банка «Иваново» через Сбербанк и Россельхозбанк. Объем полагающегося вкладчикам страхового возмещения был оценен в 2,15 млрд рублей.