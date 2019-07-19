Во II квартале 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 188,4 тыс. рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 10,4%. Последние четыре квартала средний размер потребкредита находится на достаточно стабильном уровне — 170—190 тыс. рублей.

Во II квартале 2019 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (422,0 тыс. рублей), Московской области (306,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (297,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (276,0 тыс. рублей) и Ленинградской области (220,3 тыс. рублей).

Самая серьезная динамика роста среднего размера выданных потребкредитов во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечена в Хабаровском крае (+15,4%), Кемеровской (+14,9%) и Тюменской (+14,8%) области, Ставропольском крае (+14,2%) и Республике Татарстан (+13,4%).

В ряде регионов средний размер выданных потребкредитов снизился, в т.ч. в Москве (-5,2%) и Челябинской области (-0,2%).