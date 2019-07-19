Самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда начале июля зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Коэффициент напряженности на рынке труда — это отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона.

На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.

На втором месте — Чечня (коэффициент 23,8). Далее идут Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1), Республика Тыва (5,2).

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда (0,1) зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в июне 2019 года снизился до нового исторического минимума в 4,4%. До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4,5%, на таком уровне она фиксировалась в мае 2019 года и сентябре 2018-го.



Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в РФ в июне составила 75,3 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

