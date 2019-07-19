Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, которого подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн рублей, скрылся за границей, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского управления СК РФ.

«Его местонахождение устанавливается. Он за пределами Российской Федерации находится, по нашим данным. Он будет объявлен в международный розыск», – сказала собеседница агентства.

Имя фигуранта в сообщении не уточняется.

Ранее Сбербанк обратился с заявлением в правоохранительные органы по фактам незаконных действий, осуществленных контролирующим акционером АО «Антипинский НПЗ» Дмитрием Мазуровым и бывшим генеральным директором АО «Антипинский НПЗ» Геннадием Лисовиченко, подпадающим, по мнению банка, под определение «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».

Экс-главе Антипинского НПЗ может грозить до четырех лет лишения свободы.