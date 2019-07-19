Микрокредитная компания (МКК) «Гульден» совместно с сервисом «Скрепка» запустила проект по погашению займов за счет получаемого заемщиками кэшбэка от купленных товаров повседневного спроса, сообщает «Коммерсант» . Заемщику предлагается скачать мобильное приложение, покупать размещенные в нем товары и после сканирования чека получать кешбэк, который пойдет на погашение долга. Погашение займа может производиться не только за счет покупок заемщика, но также его семьи и друзей.

По словам гендиректора МКК «Гульден» Евгений Елизаров, к «Скрепке» уже подключились 35% из числа заемщиков компании, не менее 75% из них сканируют чеки и получают кешбэк. «Использование приложения позволит снизить долговую нагрузку на должника без дополнительных расходов, — поясняет Елизаров. — Планируемая сумма поступлений в «Гульден» от одного заемщика в месяц за счет кешбэка — 500 рублей, если подключить семью из четырех человек, то она составит 2 тыс. рублей, что при микрозаймах достаточно существенная сумма».

По его словам, сейчас к сервису подключено около 40 производителей, средний кешбэк составляет от 5% до 50% в зависимости от товара и производителя.

Участники рынка отмечают, что сервис может быть интересен для заемщиков при его грамотном развитии, но чтобы оценить реальную ценность подобного сервиса, необходимо подождать хотя бы полгода.

Однако, уточняют эксперты, такой способ погашения задолженности целесообразен в первую очередь для достаточно обеспеченных заемщиков банков. В каталог такого приложения могут попадать уже известные товары крупных брендов, в стоимость которых заложены рекламные бюджеты.