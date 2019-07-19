Аналитики ИК «Фридом финанс» впечатлены результатами отчетности компании Microsoft и ожидают роста стоимости ее акций на 6%.

Сейчас бумаги корпорации на NASDAQ торгуются на уровне 136,6 доллара. Во II квартале выручка компании выросла на 12%, до 33,72 млрд долларов, скорректированная прибыль увеличилась на 21%. Доходы повысились во всех сегментах бизнеса Microsoft, лидером роста стало облачное направление. Его выручка увеличилась на 21%, оно оказалось первым также по доле дохода, отмечает аналитик «Фридом финанс» Ален Сабитов.



Он подчеркивает, что глобальный облачный бизнес развивается, и Microsoft занимает в нем одно из самых выгодных положений благодаря успешным решениям, как для корпоративных клиентов, так и в сфере публичных облаков.

«Компания располагает крупной и лояльной базой пользователей собственных программ, что положительно сказывается на развитии таких облачных сервисов, как Office 265 и Azure», — указывает аналитик в комментарии.

Продажи Ofiice 365 в отчетном периоде увеличились на 31%, продажи продуктов Azure поднялись на 64%. Как считает Сабитов, развитая экосистема может позволить Microsoft стать крупнейшей облачной компанией в мире и обогнать лидера Amazon на горизонте пяти лет.