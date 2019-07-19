Компания «Синимекс» в тесном взаимодействии с компанией «РСХБ-Интех» реализовала несколько крупных проектов для АО «Россельхозбанк»: обеспечила переход на новую АБС без существенной доработки смежных систем и внедрила новую модернизированную интеграционную платформу (МИП) банка.
На фоне постепенной (пофилиальной) смены АБС банка и существенного роста информационных потоков «Россельхозбанку» требовался пересмотр общей архитектуры интеграционной платформы.
«Модернизация интеграционной платформы банка была связана с отказом от устаревшей интеграционной шины в пользу более современной, – отметил директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Николай Ульянов, – Благодаря внедрению МИП мы совместно с компанией «Синимекс» решили задачи по удвоению нагрузочной возможности платформы и значительному снижению затрат на доработку десятков систем банка при миграции на новую АБС».
В частности, объектами работ проектных команд «Синимекс» и «РСХБ-Интех» стали: система маршрутизации сообщений (в том числе новая интеграционная шина (НИШ) и центр межшинной маршрутизации); автоматизированное рабочее место с централизованной системой управления конфигурациями; локальный маршрутизатор НИШ; технологические универсальные адаптеры; системы расширенного логирования (ЕСЖ) и оповещения (СУС).
«Изначально компания «Синимекс» участвовала в разработке архитектурного видения МИП, и впоследствии Россельхозбанк доверил нам ее реализацию. Наша экспертиза позволила обеспечить совместную работу старой и новой платформ на довольно длительном переходном этапе без деградации сервиса и производительности, – комментирует Максим Матреничев, Заместитель директора по работе с ключевыми клиентами и партнерами компании «Синимекс. – Для этого мы реализовали новые решения в комплекте с адаптерами совместимости, нетривиальную схему маршрутизации сообщений между платформами, внедрили сервисы прозрачного «перехвата» сообщений в старом формате и их мгновенной перекодировки».
В дальнейшем планируется осуществить перенос интеграционных потоков со старой платформы на МИП, развитие функциональности платформы за счет внедрения улучшенной системы логирования и увеличение общей производительности. Кроме того, «Синимекс» продолжит разработку новых сервисов по линии новой АБС.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Источник: Компания «Синимекс»
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