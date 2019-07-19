Комитет Совета Федерации (СФ) по социальной политике поддержал изменения в Трудовой кодекс, гарантирующие работникам право выбирать кредитную организацию для перечисления зарплаты.

Правовой акт направлен на обеспечение согласования интересов сторон трудовых правоотношений при определении правил выплаты заработной платы.

«Закон увеличивает срок с пяти рабочих дней до пятнадцати календарных дней до дня выплаты заработной платы, в течение которого работник обязан уведомить работодателя о замене кредитной организации для перечисления зарплаты в порядке, определяемом в коллективном или трудовом договорах», — пояснил заместитель председателя комитета СФ Игорь Фомин.



Ранее сообщалось, что законопроектом также предлагается установить штрафы до 50 тыс. рублей для работодателей, препятствующих праву работника на смену банка, в который переводится его зарплата.

Согласно проекту, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.