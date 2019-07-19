Комитет Госдумы по бюджету и налогам отложил рассмотрение поправок в Бюджетный кодекс, которые позволяют направлять средства ФНБ свыше 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов, мотивируя тем, что данную поправку необходимо согласовать с ЦБ.



Поправка была представлена правительством ко второму чтению законопроекта об ужесточении лимитов госдолга для субъектов Федерации. Представитель Счетной палаты заявил на заседании комитета, что его ведомство не поддерживает эту поправку , она преждевременна и позиция ЦБ по ней неизвестна.

«Это право на использование ФНБ, и оно будет рассматриваться у нас в ходе бюджета. Сейчас, забегая вперед, при рассмотрении направления бюджета, я готов поддержать такую поправку, она правильная. А что, я правильно понимаю, действительно поправка никак не согласована с ЦБ? За счет ФНБ предлагается предоставлять кредиты для продукции, которую мы направляем на экспорт, в рамках нацпроекта «Развитие экспорта», — отметил глава комитета Андрей Макаров.

Депутат предложил отложить рассмотрение поправки для того, чтобы она была согласована со Счетной палатой и ЦБ.

17 июля комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют направлять средства ФНБ свыше 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов. Поправками к законопроекту предусматривается, в частности, создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП. В целях снижения валютных рисков поправками также предлагается установить возможность привлечения регионами кредитов от иностранных банков в российской валюте.