Софья Донец назначена на должность директора, экономиста по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». О назначении объявлено в понедельник, 22 июля.

Донец будет курировать макроэкономический анализ России и стран СНГ в аналитическом управлении компании. Она будет работать в московском офисе под руководством главного экономиста «Ренессанс Капитала» Чарльза Робертсона.

Робертсон рассказал, что Софья Донец перешла в компанию из Центрального банка РФ. Она заменит Олега Кузьмина, который в апреле перешел на аналогичную должность в компанию, являющуюся клиентом «Ренессанс Капитала».

«Софья обладает бесценным опытом руководства в аналитической сфере: она участвовала в формировании денежно-кредитной политики регулятора и занималась региональными вопросами. Софья обладает отличными навыками в работе с людьми, в макромоделировании и прогнозировании», — отметил главный экономист «Ренессанс Капитала».

В релизе компании уточняется, что у Донец более чем десятилетний опыт работы в области финансового и макроэкономического анализа. В ЦБ она занимала позицию начальника отдела анализа региональной экономики, руководила проектом реструктуризации региональных экономических подразделений Банка России и региональной информационно-разъяснительной программой. Также она читает лекции по макроэкономике в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



Софья Донец окончила Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «экономика» (диплом магистра). Является сертифицированным финансовым аналитиком.

