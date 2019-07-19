Российские туристы вошли в десятку ежегодного рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index:Origins — жителей стран, которые чаще всего путешествуют. Об этом в своем исследовании рассказала платежная система Mastercard. Об этом сообщается в ее пресс-релизе.

Первое место среди стран, граждане которых наиболее часто отправляются в зарубежные путешествия, заняли США, за ними следуют материковый Китай, Германия, Великобритания и Франция.

Возросло число путешествий по Азиатско-Тихоокеанскому региону: Южная Корея и Тайвань, которые десять лет назад не входили в топ-10, а сейчас поднялись до шестого и десятого места соответственно.

Россия в десятке заняла девятое место. Россияне чаще всего посещают турецкую Анталию, Паттайю и Пхукет (Таиланд). Также, отмечают эксперты, среди наиболее популярных направлений третьим по значению для россиян стал Тунис.

В целом, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, индустрия заработала 8,8 трлн долларов.

