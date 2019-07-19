Инвестсоветники хотят получить доступ к удаленной идентификации клиентов в целях соблюдения антиотмывочного законодательства, сообщает «Коммерсант» . Сейчас идентификация возможна только по документу, удостоверяющему личность, то есть при личном присутствии с паспортом.

Профучастники разработали пакет предложений о совершенствовании регулирования деятельности инвестсоветников. Они были сформулированы согласно договоренностям, достигнутым в ходе встречи с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной 9 июля. Соответствующее письмо от имени Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) было направлено в ЦБ 19 июля.

Авторы письма обратили внимание на то, что право проводить процедуру идентификации в целях ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма) удаленно — на основании сведений, содержащихся в государственных информационных системах ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия) — отсутствует у инвестиционных советников.

По мнению НАУФОР, в целях развития нового института необходимо разрешить инвестсоветникам проведение удаленной идентификации клиента. Прежде всего тем компаниям, которые совмещают эту деятельность с иными на рынке ценных бумаг.

Допуск к такой опции инвестсоветников любой категории требует внесения поправок в антиотмывочный закон. Однако, по словам замдиректора, статс-секретаря Росфинмониторинга Павла Ливадного, реализация этой задачи будет зависеть от оценки рисков сектора, которую делает ЦБ.