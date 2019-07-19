Среди нелегальных участников финрынка в первом полугодии 2019 года выявлено более тысячи черных кредиторов, рассказал в интервью ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Основное количество нелегальных участников финрынка, которых мы выявили в первом полугодии 2019 года, — это как раз черные кредиторы. Из 1393 нелегально работавших организаций 1024 занимались незаконной выдачей займов. При этом 186 таких организаций незаконно использовали в своих названиях слова «микрофинансовая» или «микрокредитная» компания, 688 — маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров, и т.д. 150 организаций — это так называемые анонимные кредиторы, они ни на кого не были зарегистрированы, это может быть просто объявление с номером телефона на столбе», — заявил Лях.

По его словам, при выявлении нелегальных кредиторов ЦБ делает акцент на региональную составляющую.

«У нас уже больше года действует так называемая распределенная региональная модель — в главных управлениях Банка России созданы специальные отделы по противодействию нелегальным практикам и созданы два центра компетенции — в Краснодаре и в Хабаровске. Такая модель позволяет выявлять нелегалов непосредственно на местах, ведь многие мошеннические компании действуют в границах одного-двух регионов», — пояснил Валерий Лях и добавил, что регулятор также взаимодействует с прокуратурой, МВД, ФАС и их региональными структурами.