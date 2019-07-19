Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне «AAA», прогноз «стабильный», говорится в релизе агентства.



Рейтинг странового потолка подтвержден на отметке в «AAA», краткосрочный РДЭ — на уровне «F1+».

«Рейтинги на уровне «ААА» отражают диверсифицированность, высокую прибыльность экономики Германии, ее сильные институты и историю надежного управления государственным долгом», — говорится в сообщении.

Основные показатели остаются устойчивыми за счет рекордно низкого уровня безработицы и успехами в секторах услуг и строительства, говорится в релизе. Рост инвестиций поддерживается благоприятными условиями кредитования, высоким уровнем загрузки производственных мощностей и устойчивой корпоративной доходностью, сообщает Fitch.

Среди ключевых рисков аналитики агентства указывают общее ослабление в экономике еврозоны и эскалацию торговой напряженности, включая риск выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без сделки.

Агентство отмечает, что уровень общего государственного долга страны составлял 61% от ВВП на конец 2018 года, что выше уровня в 44% для рейтинга «AAA», однако, показатель демонстрирует устойчивую динамику снижения. Аналитики Fitch также пересмотрели прогноз по росту ВВП Германии на 2019 год — до 0,9%, тогда как в предыдущем релизе оценка составляла 1,6%. На 2020-2021 годы прогноз роста оценивается агентством в 1,4% для каждого года соответственно.